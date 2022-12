To się wydarzyło, gdy spałeś. Ważne wiadomości we wtorek rano

- Tajwan dąży do wzmocnienia dwustronnej wymiany gospodarczej i handlowej, wzmocnienia bezpieczeństwa łańcuchów dostaw i przyspieszenia postępów w dwustronnej umowie inwestycyjnej Tajwan-UE, która wzbudziłaby zaufanie przedsiębiorstw po obu stronach do rozszerzenia inwestycji - zadeklarowała we wtorek prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen, jak podaje Reuters. Na spotkaniu z delegacją Komisji Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego Tsai podkreśliła, że ​​jej kraj i Wspólnota powinny zbudować "odporny demokratyczny sojusz".