Alarm w Bundeswehrze. Pilny mail generała: "Sprzęt dla NATO nie jest gotowy do akcji"

Ekspert wojskowy Thomas Wiegold komentuje, że wciąż brakuje szczegółów, aby ocenić, co leżu u podstaw problemów. - To, czy producent popełnił błędy, czy też Bundeswehra myli się co do sposobów użytkowania i konserwacji, jest kwestią, o którą będą się spierać Ministerstwo Obrony i zainteresowane strony. Być może wojsko nie miało ze sobą podczas ćwiczeń dostatecznej ilości części zamiennych - zastanawia się specjalista.