Kułeba uderza w Niemcy. "Nie dostajemy broni, której potrzebujemy najbardziej"

- Nie rozumiem, co to znaczy, że Ukraina "igra z ogniem". Putin przyszedł nas zniszczyć, jako państwo, jako naród. Gdyby morderca wszedł do twojego mieszkania i próbował cię zabić, ale wtedy twój sąsiad mówi: "Nie igraj z ogniem, nie wolno go prowokować" - to prawdopodobnie powiedziałbyś, że twój sąsiad postradał rozum - powiedział Kułeba.