Kruchy "pakt o nieagresji". W Ukrainie, mimo wojny, toczy się walka o władzę

Nie wiem na pewno, kto obecnie przygotowuje się do wyborów. Ktoś, kto gra w długą grę polityczną, już na pewno myśli o strategiach. Póki co nie mierzy się nastrojów społecznych, bo jak teraz ktoś zacznie robić sondaże, to zacznie to wypływać do przestrzeni publicznej i społeczeństwo będzie na to zwracać uwagę. Oznacza to, że trzeba czekać na koniec wojny i jedynie przewidywać, co się stanie.