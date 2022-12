Sportowe Wakacje za dotacje. Jak PiS dał 50 milionów na sport i kto na tym skorzystał

- Zacznijmy od kosztu wynajęcia obiektu na 3-4 godziny. To około 800 -1000 zł. Praca trzech sędziów to łącznie 600 złotych. Opieka medyczna – godzina pracy to 80 zł, więc wychodzi 320 zł. Koszt jednego medalu waha się od 2,5 zł do 10 zł. Przyjmując średnią 5 zł, przy 80 uczestnikach mamy kwotę 400 zł. Dyplomy kosztują około 3 złotych, razem więc 240 zł. Jeden puchar to 100 zł, kupując dla pierwszych trzech zespołów mamy 300 zł. Woda – zgrzewka na zespół - łącznie 120 zł. Cztery godziny pracy fotografa to 200-300 zł. Koszt organizacji turnieju jednodniowego dla 8 zespołów przy 4 godzinach grania szacuję na 3 - 4 tysiące złotych.