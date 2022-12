Wiedeń. Zatrzymano rosyjskiego szpiega. To syn byłego dyplomaty

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Austrii podało, że podejrzany nie ma stałego zatrudnienia i pobiera jedynie państwowe, bardzo niskie świadczenia socjalne, a jednak ma sporo wydatków. Od 2018 do początku 2022 roku udało mu się odbyć łącznie 65 wyjazdów do różnych krajów europejskich. Podróżował do Rosji, na Białoruś, do Turcji i Gruzji. Miał też nabyć kilka nieruchomości w Wiedniu, Rosji i Grecji.