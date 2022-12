Makabryczne odkrycie w lesie. Mówią, że to pedofil

Wyrok w sprawie Mikołaja T.

Choć mężczyzna nie przyznał się do winy, został skazany na dwa lata bezwzględnego więzienia przez Sąd Rejonowy w Lesznie. Otrzymał też pięcioletni zakaz wykonywania pracy z dziećmi oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego. Ponadto został zobligowany do zapłaty zadośćuczynienia w wysokości 15 tys. zł.