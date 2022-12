Ks. Isakowicz-Zaleski: Benedykt XVI jednoznacznie walczył z pedofilią w Kościele

W obecności kamer czuł się nieswojo

Jako papież, Benedykt XVI odwiedził też Polskę. Był w naszym kraju w 2006 roku. - Brałem udział we mszach, które odprawiał Benedykt XVI. Zapamiętałem dwie rzeczy. On był człowiekiem niesłychanie pokornym. Z jednej strony niesłychany intelekt, ale z drugiej duża skromność, pokora. Nie szukał poklasku, nawet w obecności kamer czuł się nieswojo. To nie był człowiek, który chciał zabłysnąć w mediach - wspomina duchowny.