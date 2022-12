Wierni będą mogli pożegnać Benedykta XVI. Wiemy, gdzie wystawione zostanie ciało papieża

Z nieoficjalnych informacji płynących z Watykanu wynika, że Benedykt XVI już wcześniej wskazał miejsce swojego pochówku. Papież-emeryt ma spocząć w krypcie w Grotach Watykańskich. Tam znajdował się również grób Jana Pawła II do momentu jego przeniesienia do bazyliki św. Piotra, co nastąpiło w momencie beatyfikacji papieża-Polaka.