Wyniki wyborów 2019. Znani posłowie nie dostali się do Sejmu. Na pocieszenie otrzymają odprawy

Posłowie kończącej się kadencji Sejmu, którzy ponieśli porażkę w wyborach parlamentarnych, na osłodę dostaną odprawę. Zgodnie z prawem, Kancelaria Sejmu wypłaci im trzy pensje, czyli ok. 24 tys. zł. Na takie pocieszenie mogą m.in. liczyć Stanisław Piotrowicz i Anna Sobecka z PiS, Marek Jakubiak, Piotr Liroy Marzec i Piotr Misiło z PO-KO.

Dostaną jednak coś na pocieszenie. Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora każdemu parlamentarzyście po zakończeniu kadencji Sejmu przysługuje odprawa pod warunkiem, że nie został on ponownie wybrany. Jej wysokość sięga trzech uposażeń poselskich, czyli ok. 24 tys. zł.

Wyniki wyborów parlamentarnych 2019

Oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych 2019. PKW poinformowała, że PiS zdobyło poparcie 43,59 proc. głosujących. To oznacza, że do Sejmu wprowadzi 235 posłów i będzie mieć samodzielną większość. Ugrupowanie to zdobyło dokładnie tyle samo mandatów, co w roku 2015.