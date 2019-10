Wyniki wyborów 2019. Stanisław Piotrowicz poza Sejmem. "Idę na emeryturę"

Stanisław Piotrowicz z PiS nie dostał się do Sejmu. Mimo piątego miejsca na liście w wyborach parlamentarnych miał dopiero dziewiąty wynik pod względem liczby głosów. – Ludzie zdecydowali. Czas skorzystać z uprawnień emerytalnych – mówi Wirtualnej Polsce Stanisław Piotrowicz, komentując wyniki wyborów parlamentarnych 2019.

- To jest demokracja. Odbyły się wybory. Ludzie tak zdecydowali. Jako polityk czuję się spełniony – mówi nam Stanisław Piotrowicz. Póki co twierdzi, że nie chce się już zajmować polityką. Gdy zapytaliśmy, czy będzie wspierał PiS spoza Sejmu, odparł: - Myślę, że na mnie już czas, by skorzystać z uprawnień do emerytury. Czas odpocząć.