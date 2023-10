Wybory. Wyniki opublikowane w Dzienniku Ustaw. Rozpoczęło się odliczanie

W środę 18 października Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała obwieszenia dotyczące wyników wyborów oraz referendum, które miały miejsce trzy dni wcześniej. To oznacza, że wyborcy oraz wskazane w przepisach osoby mają prawo do wnoszenia protestów wyborczych w sprawie wszystkich trzech głosowań. Te należy składać do Sądu Najwyższego.