Wybory 2023. Złamanie ciszy wyborczej, protest wyborczy. Jak zgłaszać?

Naruszeniami, które mogą mieć miejsce zarówno przed jak i w czasie ciszy wyborczej oraz ciszy referendalnej, jest agitacja wyborcza oraz prowadzenie kampanii referendalnej w tym czasie. Jak wskazują przepisy prawa, na 24 godziny przed dniem głosowania oraz w dniu głosowania do czasu zamknięcia lokali wyborczych zakazane jest m.in. wieszanie, oraz zrywanie plakatów wyborczych, namawianie do głosowania na konkretną listę lub kandydatów, czy nakłanianie do wzięcia udziału w referendum. Osoby, które w czasie ciszy wyborczej i referendalnej zauważą ich naruszenie, powinny skontaktować się z policją.