Wybory 2020. Rośnie liczba protestów wyborczych

Protest wyborczy można było składać w siedzibie Sądu Najwyższego do czwartku do godz. 16. Przyjmowano też protesty wysłane pocztą do północy - w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego. To oznacza, że protesty prawdopodobnie będą spływały do SN jeszcze na początku przyszłego tygodnia. Wśród nich nie zabraknie protestów z zagranicy.