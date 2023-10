Wybory 2023 za nami. Kiedy Polacy kolejny raz pójdą do urn?

Kiedy będą wybory do Parlamentu Europejskiego? Każde z państw członkowskich UE ma prawo wyznaczyć ich termin zgodnie z lokalnymi ramami prawnymi, jednak muszą one zostać zorganizowane między 6 a 9 czerwca 2024 roku. Warto pamiętać, że zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego w Polsce musi to być dzień wolny od pracy. Oznacza to, że prawdopodobnym terminem wyborów do europarlamentu będzie 9 czerwca. Głosowanie musi zostać zarządzone przez Prezydenta RP nie później niż na 90 dni przed dniem wyborów.