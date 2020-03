Wybory prezydenckie 2020. Zbadano, kto zagłosuje na Andrzeja Dudę [ANALIZA]

Do wyborów prezydenckich w Polsce zostały 62 dni. Według sondaży to Andrzej Duda na ten moment może liczyć na największe poparcie Polaków. Kim są wyborcy obecnego prezydenta? Czy są to mieszkańcy dużych miast, a może obywatele z polskich wsi? Sprawdźcie, jak wygląda profil wyborcy Andrzeja Dudy.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wybory prezydenckie 2020. Andrzej Duda i profil jego wyborców. (PAP)