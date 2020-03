Wybory prezydenckie 2020. "Sueddeutsche Zeitung" o kampanii Dudy: koronawirus i skandale

"Prezydent Andrzej Duda ma duże szanse na ponowny wybór, ale jego kampanię do niedawna prześladowały skandale" - pisze "Sueddeutsche Zeitung". Niemiecki dziennik zauważa w środę, że epidemia koronawirusa stała się jednym z tematów kampanii przed wyborami prezydenckimi w Polsce.

Jak dodaje, "wirus stworzył scenę dla prezydenta", który w maju staje do wyborów o wielkiej wadze. "Od kiedy wiosną 2015 roku Duda został wybrany na prezydenta, a pod koniec 2015 roku jego narodowo-populistyczna partia Prawo i Sprawiedliwość objęła rządy, podpisał on kilka sprzecznych z konstytucją ustaw i wspierał niezgodne z prawem manewry. Odmówił na przykład zaprzysiężenia legalnie wybranych, niezawisłych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a zamiast tego zaprzysiągł wybranych niezgodnie z prawem sędziów będących pod kontrolą partii" - pisze niemiecki dziennikarz.

Przypomina, też o podpisaniu przez Dudę tzw. ustawy kagańcowej, za pomocą której rząd chce podporządkować sobie jeszcze niezawisłych sędziów. "Jeśli Duda pozostanie prezydentem, to PiS będzie mógł rządzić tak, jak do tej pory. Jeśli wygra opozycja, to będzie z tym koniec" - dodaje Hassel.