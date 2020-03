Wybory prezydenckie 2020. Tajny sondaż, w którym Andrzej Duda minimalnie przegrywa?

Jak ustaliła Wirtualna Polska, według jednego z wewnętrznych sondaży zleconych przez sztab wyborczy Andrzeja Dudy, kandydatka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska minimalnie wygrywa z urzędującym prezydentem. Miało chodzić raptem o kilkaset głosów. Rzecznik sztabu Adam Bielan w rozmowie z WP zaprzecza, ale równocześnie przyznaje, że "były różne badania".

Wybory prezydenckie 2020. Zaszkodził gest Lichockiej?

Według tego sondażu, przewaga Kidawy-Błońskiej była minimalna, wręcz liczona w ułamkach. A na pewno w granicach błędu statystycznego. Nieoficjalnie, w przypadku kandydatki Koalicji Obywatelskiej wynik miał wynieść ok. 50,05-50,03 proc. Z kolei urzędujący prezydent miał w tym badaniu otrzymać ok. 49,95 – 49,97 proc.To różnica raptem kilkuset głosów.

Sondaż miał powstać tuż przed konwencją, a po słynnym "sejmowym” występie posłanki PiS Joanny Lichockiej (13 lutego). Już wówczas mówiło się, że jej gest pod adresem opozycji, będzie kosztować prezydenta ok. 2 procentowy spadek poparcia w sondażach. Mimo, iż posłanka później przepraszała, to swoim zachowaniem skutecznie przyćmiła konwencję wyborczą Andrzeja Dudy.

Co na to rzecznik sztabu wyborczego Adam Bielan? - Były różne sondaże. Badania przeprowadza dla nas codziennie kilka sondażowni. Po konwencji wyborczej prezydenta Andrzeja Dudy nie było takiego sondażu, w którym prezydent przegrywa - mówi Wirtualnej Polsce rzecznik sztabu Adam Bielan.

Wybory prezydenckie 2020. Minimalne różnice

Chodzi o sondaż z 17 lutego, który ukazał się w "Polska The Times”. Przeprowadziła go Polska Press Grupa z Ośrodkiem Badawczym "Dobra Opinia" w dniach 10-14 lutego na reprezentatywnej kwotowo próbie 8000 dorosłych mieszkańców Polski metodą bezpośredniego wywiadu ankieterskiego

I tak: prezydent Polski rywalizując w II turze z Małgorzatą Kidawą-Błońską wygrałby 48 do 46 proc., z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem 47 do 45 proc., podobnie z Szymonem Hołownią. Znaczącą przewagę osiągnąłby jedynie w starciu z Robertem Biedroniem, kandydatem Lewicy. Tu wynik wyniósł 51 do 41 proc..

Wybory prezydenckie 2020. Sztab obawia się plebiscytu

Według naszych informatorów, wewnętrzny sondaż, w którym Duda o włos przegrywa z Kidawą-Błońską był sygnałem ostrzegawczym dla sztabu wyborczego. – Jeśli prezydent w pierwszej turze uzyska ok. 47-48 proc., to w drugiej turze zwycięstwo jest niemal pewne. Jeśli zagłosuje na niego ok. 40-41. proc. w pierwszej turze, to druga tura może być plebiscytem. Na zasadzie: kto jest za prezydentem, a kto jest przeciw. Wtedy wyniki mogą wyglądać różnie – uważa nasz rozmówca.