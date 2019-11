Wybory prezydenckie 2020. Sondaż IBRIS dla WP. Polacy bardziej wierzą w sukces Adriana Zandberga niż Roberta Biedronia

Lewica jeszcze oficjalnie nie wystawiła kandydata do wyborów prezydenckich. Robert Biedroń zasugerował już jednak na Twitterze, że zamierza wystartować w wyścigu do tego fotela. Nieoficjalnie mówi się także o kandydaturze Adriana Zandberga. Który z nich ma większe szanse na pokonanie Andrzeja Dudy? Z sondażu IBRiS dla Wirtualnej Polski wynika, że w tym starciu wygrywa lider partii Razem.

Zdaniem ankietowanych zdecydowanie większe szanse w starciu z Andrzejem Dudą w wyborach prezydenckich miałby Adrian Zandberg . Uważa tak 41,6 proc. ankietowanych. Tylko 15,6 proc. badanych pokładałoby większe nadzieje w liderze Wiosny Robercie Biedroniu . Aż 42,8 proc. badanych nie potrafiło jednak udzielić odpowiedzi na to pytanie.

Na przewagę Zandberga częściej wskazują mężczyźni (46 proc.) niż kobiety (37 proc.), choć w obu grupach odsetek osób, które nie potrafią wskazać kandydata z większymi szansami na wygraną z Andrzejem Dudą, jest bardzo duży. Wynosi on 46 proc. dla kobiet i 40 proc. dla mężczyzn.

Siedemdziesięciolatki nie mają wątpliwości

Co ciekawe, duże znaczenie przy udzielaniu odpowiedzi na to pytanie ma wiek ankietowanych. O ile w grupie najmłodszych badanych (w wieku 18-24 lata) aż 52 proc. ankietowanych nie potrafi wskazać, kto byłby lepszym kandydatem Lewicy, to wśród ankietowanych w wieku 25-29 lat odsetek ten wynosi zaledwie 16 proc. Ta grupa ankietowanych ocenia też szanse obu kandydatów niemal tak samo: Zandberga wskazało 44 proc. badanych, a Biedronia - 40 proc.