Wybory prezydenckie 2020. Sondaż IBRiS dla WP. Andrzej Duda niekwestionowanym liderem 43,8 proc. - na tyle głosów w nadchodzących wyborach prezydenckich może liczyć urzędujący prezydent Andrzej Duda - wynika z sondażu IBRiS dla Wirtualnej Polski. Różnica do drugiej w klasyfikacji Małgorzaty Kidawy-Błońskiej jest ogromna - wynosi aż 22 punkty procentowe. Wicemarszałek Sejmu może liczyć na 21,8 proc. głosów. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Sondaż IBRIS dla WP został przeprowadzony 22 listopada (WP.PL) Reszta potencjalnych kandydatów pozostaje daleko w tyle. Na trzecim miejscu (z wynikiem 9,5 proc.) znalazł się Adrian Zandberg, a tuż za nim Władysław Kosiniak-Kamysz (8,3 proc.). Na końcu stawki uplasowali się Krzysztof Bosak (4 proc.) oraz Szymon Hołownia (3,7 proc.). 6,1 proc. nie potrafiło wskazać kandydata, "żaden z powyższych" odpowiedziało 2,9 proc. WP.PL Podziel się Jak wygląda rozkład preferencji ze względu na płeć? Zarówno kobiety, jak i mężczyźni częściej wskazują na Andrzeja Dudę, jednak o ile wśród kobiet na drugim miejscu zdecydowanie plasuje się Małgorzata Kidawa-Błońska (28 proc. względem 48 proc. urzędującego prezydenta), o tyle u mężczyzn wicemarszałek Sejmu (16 proc. względem 40 proc. Dudy) mocno zagrażają inni kandydaci - Władysław Kosiniak-Kamysz (12 proc.) i Adrian Zandberg (10 proc.). Ciekawie prezentują się wyniki w poszczególnych grupach wiekowych. Andrzej Duda wygrywa z Kidawą-Błońską w najmłodszej (18-24 lat) - 40 proc. do 27 proc., przegrywa zaś w najstarszej (70 i więcej) - 28 proc. do 45 proc.. We wszystkich pozostałych grupach wygrywa Andrzej Duda, w tym zdecydowanie w grupie 40-49 lat - stosunkiem procentowym głosów 64 do 12. Borys Budka ostro o kandydaturze Jacka Jaśkowiaka w prawyborach prezydenckich w PO W grupie wiekowej 25-29 na drugiej pozycji pojawia się niespodziewanie, zamiast Kidawy-Błońskiej, Szymon Hołownia. Poparcie dla niego wyniosło tu aż 18 proc. Dziennikarz odbiera też wicemarszałek głosy w kolejnej grupie wiekowej (30-39), gdzie może liczyć na 13 proc. poparcia, a Kidawa-Błońska na 0 proc. Aż 19 proc. badanych w wieku 25 - 29 lat nie podoba się żaden z kandydatów, 16 proc. osób w wieku 18-24 z kolei nie potrafi wskazać najbardziej odpowiedniego. Andrzej Duda na wsiach, Adrian Zandberg w dużych miastach W sondażu zbadaliśmy też preferencje ze względu na miejsce zamieszkania. I tak, na wsi zdecydowanym liderem jest Andrzej Duda - 62 proc. względem 12 proc. u drugiej w klasyfikacji Kidawy-Błońskiej. W małych miastach do 50 tys. mieszkańców przewaga urzędującego prezydenta maleje do kilkunastu procent (40 proc. do 24 proc.), by w średnich (50-250 tys. mieszkańców) Kidawa-Błońska wyprzedziła go już znacznie, osiągając 41 proc. poparcia - dwa razy więcej od Andrzeja Dudy, który może liczyć na 20 proc. głosów. Czarnym koniem wyścigu w dużych miastach jest Adrian Zandberg, który może liczyć na 28 proc. głosów. Za nim dopiero plasuje się Andrzej Duda (21 proc.), potem Krzysztof Bosak (17 proc.), a dopiero potem Kidawa-Błońska z poparciem rzędu 8 proc. Wyrównana walka trwa w metropoliach powyżej 500 tys. mieszkańców. Na początku stawki plasują się niemal ex aequo Andrzej Duda i Małgorzata Kidawa-Błońska (30 proc. i 29 proc.), za nimi - na trzeciej pozycji - znajduje się Władysław Kosiniak-Kamysz (19 proc.). Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRIS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony 22 listopada na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1100 osób metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).