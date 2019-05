Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Gorzów Wielkopolski, Szczecin i Zielona Góra – okręgi i listy wyborcze, kandydaci

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce po raz czwarty. Mieszkańcy województw lubuskiego i zachodniopomorskiego wybiorą 3 nowych eurodeputowanych. Jakie nazwiska zobaczymy na listach w Gorzowie Wielkopolskim, Szczecinie oraz Zielonej Górze?

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Gorzów Wielkopolski, Szczecin i Zielona Góra – okręgi wyborcze

Województwo lubuskie i województwo zachodniopomorskie w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019 współtworzą okręg wyborczy nr 13 . Okręgowa Komisja Wyborcza mieści się w Gorzowie Wielkopolskim i wykonuje zadania komisji rejonowej na obszarze powiatów: gorzowskiego, międzyrzeckiego, słubickiego, strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego.

Dodatkowo w skład okręgu 13 w wyborach do PE wchodzą:

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Gorzów Wielkopolski, Szczecin i Zielona Góra – listy wyborcze

Oto lista komitetów wyborczych, które zarejestrowały się w województwie lubuskim oraz zachodniopomorskim, czyli w 13 okręgu wyborczym w wyborach do Europarlamentu 2019 .

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Gorzów Wielkopolski, Szczecin i Zielona Góra – kandydaci

Aby znaleźć się na liście w charakterze kandydata na eurodeputowanego w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019 , należy mieć ukończone 21 lat, mieszkać na terenie kraju lub wspólnoty nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat oraz być niekaranym. Dodatkowo nazwisko kandydata może pojawić się tylko w jednym okręgu i tylko na jednej liście. Poniżej przedstawiamy listę osób, które starają się o mandat w Gorzowie Wielkopolskim, Szczecinie, Zielonej Górze i okolicach.

Do dyspozycji wyborców z okręgu 13 oddano 1841 odwodowych komisji wyborczych, a większość z nich będzie czynna od 7.00 do 21.00. Polacy udadzą się do urn 26 maja.