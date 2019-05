Wybory do europarlamentu 2019. Biedroń w Miłości organizuje domówkę

W ostatnim tygodniu przed wyborami do Parlamentu Europejskiego Robert Biedroń zaprasza na "domówkę". Bez alkoholu, za to z atrakcjami. Wiosna nie zwalnia tempa. I bije się z Platformą.

23 maja, w czwartek, odbędzie się ostatnia przed eurowyborami konwencja partii Wiosna. Miejsce: Warszawa. To w stolicy "jedynką" na wyborczej liście Wiosny jest lider formacji Robert Biedroń. I to tu nastąpi kulminacja kampanii ugrupowania, które w sondażach nie schodzi z podium.

– Trzymamy tempo do wyborów. Kampanijna klasyka: intensywnie w terenie, widowiskowo na eventach, eksponowanie lidera i konwencje. Dojedziemy do 10 procent – zapewniają sztabowcy.

Krzysztof Śmiszek, "jedynka" Wiosny na Dolnym Śląsku: – Jeśli będziemy mieć mocne 10 proc. to będzie sygnał, że rozpoczynamy nasz marsz po władzę na jesieni.

Sekretne spotkanie z Fransem We wtorek – jak się dowiadujemy – lider Wiosny organizuje "ukrytą domówkę" z... Fransem Timmermansem. Wiceszef Komisji Europejskiej – mocno skonfliktowany z rządem PiS – kolejny raz przyjedzie do Warszawy wesprzeć Roberta Biedronia.

Odbędzie się on w słynnym warszawskim klubie "Miłość" na Kredytowej 9. To obowiązkowy punkt dla każdego na klubowej mapie stolicy.

W poniedziałek Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował (więcej TUTAJ ), że szef klubu parlamentarnego PO Sławomir Neumann nie musi przepraszać Roberta Biedronia za słowa, iż nie powiadomił on prokuratury ws. afery pedofilskiej w Słupsku. Tymczasem lider Wiosny... ogłosił na Twitterze swoje zwycięstwo.

Sędzia przyznał rację Neumannowi w czterech z pięciu spraw podnoszonych przez szefa Wiosny w pozwie. Zgodnie z orzeczeniem sądu, nieprawdziwe jest stwierdzenie Biedronia, że jako prezydent Słupska zawiadomił prokuraturę o przypadku pedofilii w domu kultury w Słupsku. Sąd uznał, że nie można jednak powiedzieć, że Biedroń "nic nie zrobił", bo jak wynika z zeznań szefa jego ówczesnego gabinetu, ustnie zobowiązał go do podjęcia stosownych działań.

Dlatego sąd w orzeczeniu zakazał szefowi klubu PO rozpowszechniania w czasie kampanii wyborczej informacji, jakoby Biedroń "nic nie zrobił" ws. afery pedofilskiej w Słupsku. On sam odniósł się do zarzutów Biedronia na Twitterze. W mediach społecznościowych Wiosna i Platforma toczą boje właściwie codziennie.

– PO zachowuje się bardzo nerwowo w tej kampanii, szczególnie w kontekście Wiosny. Być może z ich badań wynika, że wyborcy są po prostu rozczarowani działaniami PO i przechodzą do nas – zastanawia się Krzysztof Śmiszek.

Ruch 7 procent Wielu jednak jest sceptycznych co do dobrego wyniku Wiosny w wyborach.

– Kiedy ten ruch powstawał, pozwoliłem sobie nazwać go "ruchem 7 procent". To była wyraźnie inicjatywa "Palikot w wersji light", adresowana do wyborców Nowoczesnej – mówi Wirtualnej Polsce prof. Rafał Chwedoruk, ekspert od politycznego marketingu.