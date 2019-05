Afera pedofilska w Słupsku. To ona dostała anonim. "Dzisiaj postąpiłabym inaczej"

Wszystko zaczęło się od tego anonimu. Dyrektor Słupskiego Ośrodka Kultury przyznaje Wirtualnej Polsce, że poinformowała o nim policję dopiero po dwóch miesiącach. - Nie zelektryzował mnie, dostawałam wiele anonimów - mówi Jolanta Krawczykiewicz. I dodaje, że dziś od razu wysłałaby go policji.

Chodzi o Pawła K., instruktora breakdance'u i pracownika Słupskiego Ośrodka Kultury. Miesiąc temu prokuratura oskarżyła mężczyznę o "doprowadzenie do obcowania płciowego" z trzema małoletnimi dziewczynkami oraz "do poddania się innym czynnościom seksualnym" z czwartym dzieckiem.

Dyrektor ośrodka Jolanta Krawczykiewicz przyznała w rozmowie z Wirtualną Polską, że w lutym ubiegłego roku otrzymała anonim ws. Pawła K. Przytoczyła jego treść: "Dość już! Już nie mogę dłużej milczeć! One też już nie chcą! Przecież wszyscy wiedzą o tym, że Paweł K. jest zboczeńcem, alkoholikiem i nadużywa swojej małomiasteczkowej władzy, a jest tylko trenerem tańca. Ma romans z 14-latką! Czy matka dziecka wie o tym? Zastrasza dzieci na swoich zajęciach albo je poniża! Pozwala im pić alkohol a niekiedy sam je częstuje. My już się nie boimy! Jeżeli nic z tym nie zrobicie, zaczniemy sypać nazwiskami!".

O tym, że anonim otrzymała, poinformowała policję, ale dopiero w kwietniu. - Policja przyszła do naszego Ośrodka Kultury. Funkcjonariusze spytali, czy miałam jakieś sygnały ws. Pawła K.. Powiedziałam, że żadnych, oprócz anonimu, który wpłynął dwa miesiące temu. Oni spytali, czy go mam. Miałam go w teczce z notatką służbową i przekazałam go funkcjonariuszom - powiedziała Krawczykiewicz.