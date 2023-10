Wybory 2023. Kiedy poznamy oficjalne wyniki? KBW wskazuje konkretny termin

Oficjalne wyniki wyborów do Sejmu oraz Senatu zostaną natomiast opublikowane Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Kiedy? Po ustaleniu rezultatów głosowania ze wszystkich obwodowych komisji wyborczych oraz podziale mandatów. Ten - w przypadku wyborów do Izby niższej parlamentu - odbywa się na podstawie metody D’Hondta. Wybory do Senatu są natomiast wyborami bezpośrednimi, co oznacza, że mandat otrzymuje kandydat, który w danym okręgu zdobył największą liczbę głosów.