Wybory parlamentarne 2019. Jakie koalicje po wyborach? Najnowsze badanie

Wybory parlamentarne zbliżają się wielkimi krokami. Z kim partie powinny wejść w koalicje po wyborach? Elektorat PiS-u nie jest zdecydowany, natomiast wyborcy Koalicji Obywatelskiej wskazują na SLD - wynika z badania Instytutu Pollster.

Wybory parlamentarne 2019. Co mówią inne sondaże?

Jak zdradził w środę w programie "Tłit" kandydat KO do Senatu Marek Migalski, do góry nogami wywracają wszystko tajne, wewnętrzne sondaże. Wynika z nich, że wspólny wynik KO, Lewicy i PSL-u może dać więcej niż 231 mandatów, co oznacza, że opozycja ma szansę, by odsunąć PiS od władzy.