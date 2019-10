Wyniki wyborów parlamentarnych 2019. Sondaż late poll IPSOS

Wyniki wyborów 2019. Znamy sondaż late poll Ipsos. Są zmiany w porównaniu z pierwszym powyborczym sondażem exit poll. Dotyczą wyników Lewicy i PSL.

Wyniki late poll IPSOS dla TVP, TVN i Polsatu, za tvn24.pl:

Wyniki exit poll IPSOS dla TVP, TVN i Polsatu, za tvn24.pl:

Wyniki wyborów 2019. Frekwencja

Według PKW do godz. 17 frekwencja wyniosła 45,94 proc. 13,6 mln uprawnionych osób zagłosowało. To wynik o 7 pkt. proc. wyższy niż w przypadku poprzednich wyborów na godz. 17.

Oficjalne wyniki wyborów w 2015 r.:

Ilu Polaków głosowało w 2015 roku? Do wzięcia udziału w głosowaniu uprawnionych było 30 732 398 osób, co stanowiło 82,12 proc. z 37 423 576 mieszkańców kraju. Frekwencja do godz. 12:00 wyniosła 16,47 proc., a do godz. 17:00 – 38,97 proc.