Wybory 2020. Borys Budka kłamie? Jest jasna odpowiedź Małgorzaty Kidawy-Błońskiej

Stanowczo zaprzecza tym słowom ówczesna kandydatka na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska. - O tym, że nie możemy w takich wyborach brać udziału wiedzieli wszyscy i była na to zgoda. Jak to było skomunikowane to jest coś innego. Borys Budka, wszyscy o tym wiedzieli, jestem osobą odpowiedzialną - mówiła we wtorek w programie "Sedno Sprawy" w Radiu Plus.