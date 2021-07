Wraca sprawa Mariana Banasia i jego syna. Komentarze o "politycznym wymiarze całej akcji"

Wraca sprawa Mariana Banasia. Jego syn został zatrzymany przez CBA

Przypomnijmy, że syn prezesa NIK, został zatrzymany przez CBA w piątek o 13:30 na lotnisku Kraków-Balice. - Nie było żadnej potrzeby, aby zakuwać go w kajdanki i doprowadzać do prokuratury. To niepotrzebne show - mówił w rozmowie z WP jego obrońca WP Dariusz Raczkiewicz.