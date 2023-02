Wojna w powietrzu. "Obnażyła słabość Rosjan"

Jak wygląda wojna między Ukrainą a Rosją w powietrzu? Patrycjusz Wyżga pytał o to w programie "Newsroom WP" gen. Tomasza Drewniaka, byłego inspektora sił powietrznych. - Pamiętajmy, że wojna w powietrzu ma kilka wymiarów. To wymiar tradycyjny, który znamy z bitwy o Anglię. Jest cicha wojna związana ze spektrum radioelektronicznym z namierzaniem systemów naziemnych. W wymiarze najbardziej tradycyjnym ona jest ograniczona z powodu bardzo ograniczonych możliwości obu stron. Co się wydaje dziwne dla Rosji, okazało się, że ich siły powietrzne są mocno ograniczone. Ukraina utrzymała swój potencjał na poziomie, który pozwala im prowadzić operacje ze śmigłowcami i samolotami. Rosyjska akcja strzelania setkami dronów nie okazała się skuteczna. Wojna nie jest może tak spektakularna, jakby się wydawało, ale ona się toczy. Nie ma wyraźnej przewagi i to jest duże zaskoczenie. Wynika z kilku czynników po stronie rosyjskiej. System szkolenia i funkcjonowania sił powietrznych jest tam przestarzały. Wszyscy się tam oszukiwali. Na defiladach 9 maja wyglądało to ładnie, ale w rzeczywistości było tego niewiele i wojna obnażyła tę słabość - komentował ekspert Fundacji Stratpoints.