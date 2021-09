Wniosek premiera do TK zostanie wycofany? Fogiel: Nie ma takich planów

W rozmowie przewinął się również wątek skandalicznych słów Grzegorza Brauna z mównicy sejmowej. Marszałek Elżbieta Witek zapowiedziała wniosek do prokuratury. - To są słowa, które nie powinny padać, co do tego chyba nie ma wątpliwości. (...) Gdyby pojawił się wniosek [o uchylenie immunitetu - przyp. red.], to tak, głosowałbym za. Ale kluczowa jest tu też procedura i zdanie ministra Niedzielskiego - podsumował Fogiel.