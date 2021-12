"Wisimy w próżni". Eksperci ostro odroczeniu przez TK rozprawy o jawności

- Zobaczmy, co dzieje się z projektami nowelizacji prawa o dostępie do informacji publicznej, spójrzmy na obstrukcję wniosków Rzecznika Praw Obywatelskich - zarówno pana Bodnara jak i pana Wiącka. Dziennikarze mają własne doświadczenia z utrudnianiem im pracy. Jeżeli zważy się to z zalewem sygnałów o złym użyciu środków publicznych i o prywacie oraz nieprawidłowościach i ujawnianiem majątków, to mamy jeden spektakl w wielu odsłonach, gdzie idzie o wyłączenie reflektorów. Jeżeli wyłącza się bezpieczniki instytucjonalne, to zamachy na jawność - wyłączają kolejny. Wszystko to układa się to w pewną logiczną całość, bardzo ponurą - podsumowała.