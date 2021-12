Ponad milion złotych zysku. Fundacja związana z ojcem Rydzykiem triumfuje

Skąd taki dobry wynik Fundacji? Przypomnijmy, że po wybuchu pandemii ojciec Rydzyk wielokrotnie zwracał się do wiernych o finansową pomoc. Na antenie Radia Maryja emitowano materiał "1 proc. podatku dla Fundacji Nasza Przyszłość" i deklarowano pomoc telefoniczną w wypełnianiu zeznania podatkowego. Do odpisu podatku zachęcał bezpośrednio o. Rydzyk, który w internecie opublikował komunikat, zachęcający do datków słowami, że fundacja "to dobro", które "zaniesiemy w przyszłość". Do wpłat zachęcał również przy okazji wpłat darowizn na Fundację Lux Veritatis.