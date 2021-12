Trybunał z Pawłowicz zdecyduje, czy obywatel zamieni się w poddanego. W tle interesy Rydzyka

Krystyna Pawłowicz będzie pełniła rolę sprawozdawcy, choć można mieć poważne wątpliwości co do jej obiektywizmu w tej sprawie. Dostęp do informacji publicznej to prawo, z którego regularnie korzystają dziennikarze. Była posłanka PiS znana była z tego, że odmawiała z przedstawicielami mediów, którzy zadawali jej krytyczne pytania. W 2017 r. na sejmowym korytarzu do dziennikarza Onetu powiedziała "po wakacjach weźmiemy się za was, bo jesteście kłamczuchy" - komentując szybkie procedowanie w ustawie o Sądzie Najwyższym.