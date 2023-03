W rosyjskim wojsku lecą głowy dowódców. To "milczący generał" robi porządki

- Minister Szojgu nie ma wykształcenia wojskowego, awansował z klucza partyjnego. Jak sądzę, to on zaplanował operację zgodnie z założeniami służb specjalnych. Jego podejście zawiodło pierwszy raz rok temu, kiedy rosyjska armia musiała wykonać odwrót spod Kijowa i zawodzi do dziś - mówi Korowaj. Jego zdaniem Rosja nie może przyznać się do porażki, dlatego Szojgu nie zostanie napiętnowany, czy uznany winnym nieosiągnięcia celów w Ukrainie.