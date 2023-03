To już koniec Prigożyna. Nieoficjalne doniesienia z USA

Kłótnia na Kremlu. "Kucharz Putina" nie odzyska łask

Amerykański think tank przypomniał, że resort obrony odciął możliwości zdobywania przez Grupę Wagnera dodatkowych sił przez rekrutację więźniów i ograniczył dostęp do amunicji, na co publicznie skarżył się sam Prigożyn. Zarzucał on również władzom wojskowym, że celowo pozwalają na wyniszczanie sił Grupy Wagnera w szturmach i walkach ulicznych w Bachmucie, by oszczędzać regularne wojska.