Przełom na froncie? Wysyp nagrań o odmowach szturmu

- Potrzebny jest jeden większy ukraiński sukces, który przełamie rosyjskie morale. To musi być coś takiego, co wywoła popłoch i panikę, aby odechciało im się walki za Putina, aby wiedzieli, że są bez szans - powiedział gen. Skrzypczak. Jednocześnie zaznaczył, że wkrótce to strona ukraińska będzie musiała podjąć atak, a to oznacza ryzyko poniesienia ciężkich strat.