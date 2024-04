Unia Europejska bierze się za gotówkę. Pomysł zaskoczył Polaków

Unia Europejska bierze się za gotówkę, chcąc chronić dostępu do niej w obliczu rosnącej liczby płatności elektronicznych. Parlament Europejski zamierza debatować w tej sprawie. Wśród pomysłów są dyrektywy i rozporządzenia nad szerszym dostępem do gotówki. Pomysł może zaskakiwać, bo jeszcze niedawno część polskich polityków straszyła zupełnie odwrotnie - pomysłem całkowitego odejścia od gotówki na rzecz płatności kartą. - Karta jednak jest wygodniejsza, ale gotówka musi być, nie można wycofać gotówki - mówił jeden z przechodniów, gdy zapytaliśmy go, czym płaci najczęściej - gotówką czy kartą. Reporter WP Marek Gorczak wybrał się na ulice Białegostoku, by zapytać ulubiony rodzaj płatności i stosunek mieszkańców stolicy Podlasia do najnowszego pomysłu Brukseli. - Wszystko mi jedno. Karta jest praktyczniejsza, bo gotówkę nie zawsze mam przy sobie, a kartę już tak – usłyszeliśmy na ulicy - Kartą lepiej, nie trzeba obliczać, nie trzeba szukać, ale gotówka też powinna być, bo nie wszędzie da się płacić kartą - przyznała emerytka. - Gotówka jest bardziej niezależna. Przez kartę można sprawdzić, na co są pieniądze wydawane - stwierdził młody mężczyzna. - Płatności kartą są wygodniejsze, ale gotówka jest również ważna – skomentował kolejny mieszkaniec miasta. Od białostoczan usłyszeliśmy, że pomysł ochrony gotówki i rozpowszechnienie punktów dostępu do niej to pomysły, które idą w dobrą stronę. - Ja słyszałem coś zupełnie innego, że w Europie jest tendencja do kontrolowania wszystkich poprzez sprzedaż i zakupy kartą, żeby rządy miały większą kontrolę nad szarą strefą. Większa ilość bankomatów to moim zdaniem bardzo dobry pomysł, bo jak ktoś chce wziąć gotówkę to będzie częściej mógł z niej korzystać – skomentował kolejny mieszkaniec Białegostoku. Obejrzyj sondę i poznaj opinie Polaków o pomyśle zwiększenia ochrony gotówki w UE.