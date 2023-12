Ukraina bliżej UE. "Rosja będzie robić wszystko, by postęp rozmów zablokować"

"Ważny etap, ale i trudna droga"

W jego ocenie do tej pory brakowało zespołów eksperckich, które służyłyby analizie i plusów, i minusów, blasków i cieni tego procesu integracji Ukrainy. - Przykładem jest nierozwiązany problem zbóż, przewoźników i wielu innych obszarach. Dziś jest obligo do tego, by takie zespoły wszystko dokładnie posprawdzały, wyliczyły, również z polskimi przedsiębiorcami. I rozpisały to krok po kroku, by można było to zakończyć pełną akcesją Ukrainy - podkreśla.