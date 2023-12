"Zrobiliśmy to". Wymowny wpis Tuska i natychmiastowa reakcja

Rada Europejska podjęła również decyzję o przyznaniu Gruzji statusu kraju kandydującego. Przewodniczący Rady Europejskiej, Charles Michel, przekazał: "UE rozpocznie negocjacje z Bośnią i Hercegowiną po osiągnięciu niezbędnego stopnia zgodności z kryteriami członkostwa i zwróciła się do Komisji o przedstawienie do marca sprawozdania umożliwiającego podjęcie takiej decyzji. To wyraźny sygnał nadziei dla narodów tych krajów i dla naszego kontynentu".