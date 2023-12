"Trzymać gębę na kłódkę". Ostre słowa do Orbana

De Croo skierował te słowa do Orbana, który nie wziął udziału w głosowaniu nad rozpoczęciem negocjacji akcesyjnych z Ukrainą, ale później skrytykował tę decyzję, uznając ją za "złą". Premier Belgii skomentował to, mówiąc: Liczy się tylko to, czy użyjesz swojego weta, czy też go nie użyjesz.