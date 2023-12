Ważą się losy pomocy dla Ukrainy. "Inni jakoś podratują"

We wtorek prezydent Joe Biden przyjmie w Białym Domu Wołodymyra Zełenskiego. To spotkanie jest bardzo ważne, bo prezydent Ukrainy wygłosi także przemówienie w Senacie. Zaprosili go do niego liderzy obu partii w izbie wyższej, Demokratów - Chuck Schumer i Republikanów - Mitch McConnel. Podczas wizyty na Kapitolu zaplanowane jest także spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z republikańskim spikerem Izby Reprezentantów Mikiem Johnsonem.