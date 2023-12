Koniec wsparcia dla Ukrainy. "Putin na to cały czas grał"

"Władimir Putin na to cały czas grał"

Rozmówca Wirtualnej Polski podkreśla, że to, co teraz się dzieje, to coś, na co Władimir Putin cały czas grał. - Liczył na to, że demokratyczne społeczeństwa zachodnie szybko się zmęczą (wspieraniem Ukrainy - red.) i wystarczy je przetrwać. Rosja była w stanie to wytrzymać, sankcje w nich szczególnie nie uderzają, a nawet jeśli uderzą, to są przekonani, że wrócimy do tzw. business as usual (biznes jak zwykle - red.) - zaznacza.