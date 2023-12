Zełenski nagle odwołał przemówienie. Co z pomocą dla Ukrainy?

Polityk przyznał, że rozmowy stanęły w martwym punkcie ze względu na postawę Republikanów i spikera Izby Reprezentantów Mike'a Johnsona, którzy w zamian za poparcie dla przekazania dodatkowych pieniędzy Ukrainie domagają się dołączenia do projektu stworzonej przez nich ustawy zapisów zdecydowanie zaostrzających politykę azylową i nakazujących wznowienie budowy muru granicznego. Schumer stwierdził, że mimo że propozycja ta jest nie do przyjęcia, to będzie nadal prowadził rozmowy.