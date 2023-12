Krytyka po rozmowie szefa MSZ z węgierskim ministrem. Resort odpowiada: "Rozmawiamy z każdym"

Część komentatorów wyrażała w związku z tym wątpliwości co do słuszności rozmów ministra Szynkowskiego vel Sęka z węgierskim szefem MSZ. Co na to minister Paweł Jabłoński? - Zadaniem dyplomatów jest rozmawiać, nawet z państwami, z którymi w niektórych sprawach się różnimy - mówi.