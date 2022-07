Ukraiński MSZ uderza w Orbana. "Klasyka rosyjskiej propagandy"

Oleg Nikołenko nie ma wątpliwości, że Węgrom zdecydowanie bliżej jest do Rosji niż Zachodu. Podkreślił to w oświadczeniu, gdzie zwrócił uwagę na krytykę Orbana w sprawie działań Zachodu zaraz po wizycie Szijarto w Moskwie. Przy okazji wezwał Węgry do zmiany kursu, ponieważ tylko "wspólne i zdecydowane działania w jedności, mogą powstrzymać wojnę", a przy okazji ukarać Rosję za dokonane w Ukrainie zbrodnie wojenne.