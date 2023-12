Ukraińcy uderzyli o świcie. Trafili cele na Krymie

"Podczas gdy rok temu armia rosyjska miała do dyspozycji wielokrotnie więcej amunicji artyleryjskiej, teraz to małe, tanie drony kamikadze są używane przez rosyjskie jednostki przeciwko ukraińskim pozycjom kilka razy dziennie". I to pomimo faktu, że to ukraińscy żołnierze jako pierwsi wprowadzili je na front, aby przeciwstawić się przewadze Rosji w pociskach konwencjonalnych" - czytamy.