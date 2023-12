Pat w USA ws. Ukrainy. "Rozumiemy, że Polacy mogą być zaniepokojeni"

Putin może zaatakować NATO? Biały Dom alarmuje

- Putin nie zrezygnował ze swoich planów podporządkowania sobie całego kraju, by po prostu wymazać go z mapy jako niepodległego kraju. A jeśli dostanie Ukrainę, to będzie na wschodniej flance NATO. Więc w pełni rozumiem, dlaczego Polacy mogą być tym zaniepokojeni. My też jesteśmy zaniepokojeni, bo ośmielony Putin, który myśli, że może iść dalej i dalej. Cóż, jak już skończy z Ukrainą, gdzie pójdzie? Będzie tuż przy wschodniej flance NATO - powiedział Kirby podczas briefingu dla zagranicznych dziennikarzy.