Biden: Putin nie zatrzyma się na Ukrainie. Kreml odpowiedział

USA może zaangażować się w wojnę?

Joe Biden zaapelował do kongresmenów, żeby spojrzeli na konflikt w Ukrainie z szerszej perspektywy. - Jeśli Putin napadnie na sojusznika USA w NATO, jeśli wypowie wojnę, co będziemy musieli zrobić jako członek sojuszu? Jesteśmy zobowiązani chronić każdy kawałek terytorium NATO. Wtedy wydarzy się to, czego nie chcemy i czego nie mamy dzisiaj: amerykańskie wojska staną do walki z wojskami rosyjskimi - ostrzegł prezydent USA.