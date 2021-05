USA. Izba Reprezentantów chce komisji śledczej ws. ataku na Kapitol

Jeden z republikańskich kongresmenów Fred Upton uzasadniał swoją postawę, mówiąc, że gdyby 6 stycznia życia polityków nie broniła funkcjonująca na Kapitolu policja, to wielu z nich mogłoby nie przeżyć zamieszek. Szef Republikanów w Kongresie Kevin McCarthy twierdził z kolei, że jego partia nie może poprzeć projektu, bo obejmuje on jedynie wydarzenia do 6 stycznia, pomijając to, co działo się później.