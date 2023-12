USA porzucają Ukrainę? Jest ratunek dla Kijowa. Miliardy z Dalekiego Wschodu

Pomimo prowadzenia przez Japonię pokojowej polityki, w czwartek ukraiński ambasador w Tokio Serhi Korsunski powiedział, że Ukraina i Japonia omawiają możliwość dostarczenia przez tę drugą sprzętu do obrony przeciwrakietowej oraz dronów. - To nie jest śmiercionośna broń. W rzeczywistości jest to pomoc humanitarna - powiedział urzędnik w ambasadzie USA w Tokio.